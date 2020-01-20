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      У "Борисполі" з оркестром вшанували пам'ять "кіборгів": зворушливе відео

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      В Україні вшановують пам'ять українських захисників, що загинули під час оборони Донецького аеропорту. Подвиг "кіборгів" згадали й в аеропорті "Бориспіль". Там грає Національний президентський оркестр та хор Збройних сил України.

      Як повідомила кореспондентка 24 каналу, оркестр і хор виконали декілька композицій, зокрема, "Дзвони війни" та "Танок лицарів".

      Важливо! Вони вистояли — не витримав бетон: в Україні вшановують пам'ять "кіборгів"

      Музика була зіграна на дзвонах, які виготовили з гільз від артилерійських снарядів 152-калібру. Сами з таких проросійські бойовики обстрілювали "кіборгів". Крім того, зараз ворог на сході застосовує ту ж зброю в околицях Оріхового, що на Луганщині. 

      Дивіться відео вшанування пам'яті "кіборгів":

      День пам'яті захисників Донецького аеропорту в Україні, хоч і не офіційно, відзначають 16 січня.

      У "Борисполі" оркестром вшанували пам'ять "кіборгів"  / Фото 24 канал (Єлизавета Герасимюк)

      Що відомо про бої за Донецький аеропорт?Оборона Донецького аеропорту тривала з вересня 2014 року до 21 січня 2015 року. Це стало одним із найбільш запеклих воєнних протистоянь на сході України. Бої розгорнулися між українськими військами, бійцями-добровольцями та силами проросійських збройних угруповань. 18 – 21 січня 2015 року внаслідок підриву терміналу аеропорту загинули 58 захисників України.

      21 січня було ухвалено рішення відвести українських бійців з нового терміналу, оскільки цей об'єкт було повністю зруйновано і він був не придатним для оборони. Оборона терміналів аеропорту тривала 242 дні. Бої за Донецький аеропорт стали символом незламності та бойового духу українського війська, а захисники терміналів отримали прізвисько "кіборги".


      В Україні вшановують пам'ять "кіборгів" / Інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Кіборги Новини Борисполя Війна Війна на Донбасі Донецький аеропорт Жертви Історія
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