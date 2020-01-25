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      У "Борисполі" забули сумки зі 113 iPhone: вартість багажу сягає майже 2 мільйони – фото

      1740 Читать новость на русском
      У "Борисполі" залишили iPhone на майже 2 мільйони гривень / фото пресслужба Київської митниці

      Київські митники виявили у забутій в аеропорту сумці 113 телефонів відомого бренду Apple. Окрім них, там був 71 комплект навушників Apple Air Pods Pro.

      Прилетіли телефони та навушники з ОАЕ. Про ситуацію інформує пресслужба Київської митниці у фейсбуці.

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      Після того, як у пункті пропуску "Бориспіль" всі пасажири одного з авіарейсів з ОАЕ отримали свій багаж, було знайдено три дорожні валізи, які, згідно бірок, належали двом громадянам з цього рейсу. Однак вони вже залишили аеропорт, отримавши решту свого багажу,
      – мовиться у повідомленні.

      Під час оформлення цих валіз до камери зберігання у них виявили: 44 iPhone 11 в упаковці, 63 iPhone 10 без упаковки, 6 iPhone 8 без упаковки та 71 комплект навушників Air Pods Pro.


      Телефони поки вилучили/ пресслужба Київської митниці


      Виявлені у багажі телефони/ фото пресслужба Київської митниці

      Цікаво, що про таку купу телефонів їх власники згадали лише за кілька тижнів після повернення з Еміратів, а ще дивніше, що свої речі з інших валіз декларували тоді на 4 коридорі, а от про ці 3 – забули. Така собі вибіркова забудькуватість про товар вартістю 1,8 мільйонів гривень!
      – додають на митниці.

      Втім, телефони чоловікам не віддали, працівники Київської митниці склали протоколи про порушення митних правил цими громадянами. Телефони та навушники вилучили до рішення суду.


      Забута валіза з телефонами/ фото пресслужба Київської митниці


      Навушники AirPods/ фото Київської митниці

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Державна митна служба Новини Києва iPhone
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