У "Борисполі" затримали наркоторговців з рекордною партією кокаїну: фото і відео

В аеропорту "Бориспіль" правоохоронці затримали двох наркокур’єрів та організатора наркобізнесу. Крім того, вилучено понад 6 кілограмів контрабандного кокаїну вартістю майже 30 мільйонів гривень.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції України.

За словами керівника Департаменту протидії наркозлочинності Нацполіції Андрія Кіхтенка, організатором міжнародної групи наркоторговців був 42-річний громадянин Туреччини. Чоловік керував контрабандною діяльністю та забезпечував постачання кокаїну на територію України.

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Організатор залучив до співпраці ще одного турка, який тимчасово проживав на Київщині. Останній виконував функції координатора, зокрема займався пошуком маршрутів постачання кокаїну, логістикою та забезпечував зв’язок кур’єрів із іноземними наркоторговцями.

До складу угруповання також входив 28-річний житель Одещини, який шукав та вербував наркокурʼєрів через популярні соціальні мережі. За роботу вербувальник обіцяв винагороду у розмірі від 3 до 7 тисяч доларів.

Кіхтенко зазначив, що задля посилення конспірації контрабандної діяльності групи її керівники постійно змінювали маршрути транспортування наркотику та способи його переховування від митного контролю.



Вилучені наркотики

Усіх членів міжнародної наркогрупи заарештовано. Відносно них відкрито кримінальні провадження "Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів" та "Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів",

– розповів Кіхтенко.

Він зазначив, що згідно із законом, зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.



Правоохоронці вилучили 6 кілограмів кокаїну

Дивіться відео про затримання в "Борисполі" групи наркоторговців: