У Борисполі затримали сутенерів за продаж українок в сексуальне рабство

В аеропорту "Бориспіль" затримали трьох сутенерів за продаж українок в сексуальне рабство до Китаю. Разом зі зловмисниками, які є українцями, правоохоронці затримали громадянина Китаю. У цю країну власне і доправляли дівчат. Як правило, вербували тих, у кого були фінансові труднощі.

Про це повідомили в Нацполіції.

Читайте також: У Дніпрі поліція викрила мережу порностудій, у яких використовували неповнолітніх

За кілька днів їм оформляли документи та вивозили за кордон. У борделях з дівчатами жорстоко поводилися, тримали в нелюдських умовах, а в разі непослуху – накладали великі штрафи. Так їх затягували у борги, аби вони не мали змоги втекти до України. Затриманих сьогодні сутенерів триматимуть в СІЗО до обрання запобіжного заходу.



Затриманий сутенер

Правоохоронці уже відкрили кримінальне провадження за статтею торгівля людьми. Зловмисникам загрожує до 12 років в'язниці з конфіскацією майна.



Документи знайдені у сутенерів