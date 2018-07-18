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У Борисполі затримали сутенерів за продаж українок в сексуальне рабство

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Затримали сутенерів, які продавали дівчат у секс-рабство
Затримали сутенерів, які продавали дівчат у секс-рабство / susanin.news

В аеропорту "Бориспіль" затримали трьох сутенерів за продаж українок в сексуальне рабство до Китаю. Разом зі зловмисниками, які є українцями, правоохоронці затримали громадянина Китаю. У цю країну власне і доправляли дівчат. Як правило, вербували тих, у кого були фінансові труднощі.

Про це повідомили в Нацполіції.

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За кілька днів їм оформляли документи та вивозили за кордон. У борделях з дівчатами жорстоко поводилися, тримали в нелюдських умовах, а в разі непослуху – накладали великі штрафи. Так їх затягували у борги, аби вони не мали змоги втекти до України. Затриманих сьогодні сутенерів триматимуть в СІЗО до обрання запобіжного заходу.

Затриманий сутенер
Затриманий сутенер

Правоохоронці уже відкрили кримінальне провадження за статтею торгівля людьми. Зловмисникам загрожує до 12 років в'язниці з конфіскацією майна.

Документи, які знайшли у сутенерів
Документи знайдені у сутенерів

 

Теги: Новини України Новини Борисполя Поліція Китай Порно Секс
Джерело: 24 Канал
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