У Борисполі затримали жінку з партією екстазі в солодощах: фото
У аеропорту "Бориспіль" співробітники СБУ затримали жінку, яка намагалася з Європи в Україну провезти наркотики. Екстазі вона заховала у пакунок із солодощами.
Правоохоронці завадили незаконному ввезенню психотропних засобів в Україну, повідомили на сайті СБУ.
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Оперативники та слідчі спецслужби встановили, що мешканка Сум планує налагодити незаконне постачання екстазі до України,
– йдеться в повідомленні.
Співробітники СБУ затримали жінку з екстазі в аеропорту "Бориспіль"
"Товар" зловмисниця планувала привозити із закордонних подорожей. Під час однієї із таких спроб правоохоронці затримали її. Трапилося це у міжнародному аеропорту "Бориспіль".
Психотропи жінка заховала у пакунку із солодощами.
Наркотики жінка заховала в пакет зі солодощами
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Тривають слідчі дії.