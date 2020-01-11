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      У Борисполі затримали жінку з партією екстазі в солодощах: фото

      835 Читать новость на русском
      У Борисполі затримали жінку з партією екстазі / ssu.gov.ua

      У аеропорту "Бориспіль" співробітники СБУ затримали жінку, яка намагалася з Європи в Україну провезти наркотики. Екстазі вона заховала у пакунок із солодощами.

      Правоохоронці завадили незаконному ввезенню психотропних засобів в Україну, повідомили на сайті СБУ.

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      Оперативники та слідчі спецслужби встановили, що мешканка Сум планує налагодити незаконне постачання екстазі до України,
      – йдеться в повідомленні.

      наркотики сбу
      Співробітники СБУ затримали жінку з екстазі в аеропорту "Бориспіль"

      "Товар" зловмисниця планувала привозити із закордонних подорожей. Під час однієї із таких спроб правоохоронці затримали її. Трапилося це у міжнародному аеропорту "Бориспіль".

      Психотропи жінка заховала у пакунку із солодощами.

      наркотики сбу
      Наркотики жінка заховала в пакет зі солодощами

      Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Тривають слідчі дії.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України СБУ Новини Києва Наркотики Суми Продукти
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