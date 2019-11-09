У боржників за компослуги зможуть арештувати майно і обмежити виїзд за кордон: що робити

Після рішення суду, у тих, хто систематично не сплачує рахунки за комунальні послуги, зможуть заарештувати майно і обмежити виїзд за кордон, застерегли у Київській міській державній адміністрації.

Так, борги за компослуги мають близько 5% споживачів у Києві. І саме на них припадає 60% суми загальної заборгованості киян, повідомили у пресслужбі КМДА у фейсбуці. За деякими рахунками борги сягають сотень тисяч гривень, а люди відмовляються укладати договір реструктуризації суми боргу.

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Щоб врегулювати питання заборгованості шляхом укладення договорів розстрочення, достатньо звернутися до найближчого "Центру комунального сервісу" з необхідними документами та обрати оптимальний термін для погашення боргу,

– розповів гендиректор комунального концерну "Центр комунального сервісу" Андрій Щербина.

За його словами, якщо ж людина не реагує на повідомлення, заклики сплатити за спожиті компослуги, свідомо накопичує борги, не звертається по допомогу, то справу можуть передати до суду. А вже за рішенням суду на боржника накладають санкції – від заборони виїзду за кордон до арешту рухомого й нерухомого майна.