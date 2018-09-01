У Боснії поліція перехопила поїзд в якому перебувало 50 мігрантів

У потязі, який перехопили працівники поліції Боснії, перебувало 50 мігрантів з Афганістану, Ірану, та Пакистану. Вони намагалися потрапити до країни з території Сербії.

Про це повідомило видання Reuters.

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Зазначається, що мігранти використали для мандрівки вантажний потяг, що перевозив вугілля. Поїзд зупинився біля прикордонного міста Зворник у Боснії.

Мігранти перетинають річку Дріна (кордон між Сербією та Боснією), вони платять від 250 до 300 євро контрабандистам, щоб перевезти їх через Дріну,

– розповів один із поліцейських.

Коли мігранти побачили, що їх викрила поліція, то почали стрибати з поїзда та втікати. Частині з них вдалося повернутися назад до Сербії.

Нагадаємо, що міністр з питань безпеки Боснії Драган Мектич запропонував внести зміни на законодавчому рівні для забезпечення присутності армії на кордоні для стримування мігрантів, що прямують до ЄС.