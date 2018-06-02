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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ДТП З КОРТЕЖЕМ У КИЄВІ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

У ботанічному саду Києва відкрили "Парк корупції": фото

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1 червня у Національному ботанічному саду імені М. М. Гришка міста Києва відкрили "Парк корупції". Як елементи побуту виставили справжні речі чиновників-злочинців, а також автівку лімітованої колекції.

Як в 2013, так і в 2018 році головною проблемою України є корупція, тому Європейський Союз вирішив створити "Парк корупціонерів".

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Художник, який розробляв конструкцію пояснив, якщо на неї глянути згори, то можна побачити велетенську ящірку. Адже бувалі українські корупціонери як ці плазуни – впіймати важко, а на місці старого злочинного хвоста виростає новий.


"Парк корупції"

Найбільше серед десяти куль виділяється – знаменитий "золотий батон", який начебто бачили у Межигір'ї. Всередині "золотого батону" – інформативний павільйон, який розповідає, що таке корупція та її історія.


"Золотий батон" у "Парку корупції"

Чорні кулі зображають світовий рейтинг подолання корупції, Україна на 130 місці. Чим більша куля, тим більше корупції в країні.


Чорні кулі показують світовий рейтинг подолання корупції

А ще відвідувач може відчути себе агентом НАБУ і провести обшуки або розгадати загадку з реального життя в інтерактивній кімнаті. Від правильної відповіді розпалюється камін, пересуваються книжки, дзеленчить люстра, відкривається валіза з грошима. Усі ці речі справжні і належали нечистим на руку чиновникам, як автомобіль лімітованої колекції. Його вартість понад 30 тисяч євро.


Інтерактивна кімната

У ЄС впевнені, саме зараз вкотре потрібно привернути увагу до корупції в Україні, перед голосуванням за створення Антикорупційного суду. Після створення Антикорупційного суду, Україна може перетворитися на павільйон омріяної країни.

Більше дивіться у сюжеті.

Автор: Альона Чернецька
Теги: Новини України Новини Києва Корупція Антикорупційний суд
Джерело: 24 Канал
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