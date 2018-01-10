13:35
10 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ПОЛЬЩА ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Алкогольна методика Путіна. Літальний агент ФСБ
Вєсті Кремля
21:48, 9 січня
Вєсті.UA.
Вєсті.UA
20:08, 9 січня
Для чого полтавські чиновники стають
ЦРУ
09:30, сьогодні
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Новорічні традиції
Згадати все
23:39, 28 грудня 2017
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ПОЛЬЩА ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО

У бойовиків переполох через поставки Україні зброї з США, – Тимчук

10:51, сьогодні 3394
У бойовиків переполох через поставки Україні зброї з США
У бойовиків переполох через поставки Україні зброї з США / ukr.media

Командування бойовиків вживає термінових заходів у зв'язку з можливими поставками Україні з США переносних протитанкових ракетних комплексів "Джавелін".

Про це повідомив координатор групи "Інформаційного спротиву" Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

"Одночасно в "1 АК "ДНР" і "2 АК "ЛНР" віддані розпорядження про проведення робіт по установці на наявну бронетехніку додаткових засобів пасивного та активного захисту, командирам частин і підрозділів віддані вказівки щодо пошуку "більш ефективних способів захисту бронетехніки", – йдеться у повідомленні.

Читайте також: Росія розгорнула у Криму ракетні системи нового покоління для "захисту від України"

Тимчук зазначив, що керівництв Міноборони Росії поставило завдання науково-дослідним інститутам МО РФ "в найкоротші терміни провести розробку пристроїв для захисту бронетехніки від боєприпасів з тепловим наведенням (ІКГСН)".

Також інститути повинні розробити установку і налагодити серійне виробництво цих пристроїв силами штатних інженерно-технічних частин і підрозділів 1 і 2 армійських корпусів.

Окрім того, командування "2 АК "ЛНР" продовжує зміцнювати так звану Слов'яносербську ділянку.

Як відомо, плани США передати Україні Javelin розлютили Росію і спричинили погіршення взаємних відносин, але занепокоєння викликає також можливість, що зброя попаде до рук ворога, як це сталося в минулому.

Зазначимо, за інформацією Дмитра Тимчука, за період з 3 по 9 січня російські окупанти втратили на Донбасі 16 осіб.

Теги: Новини України США Новини Росії Війна на Донбасі Україна – Росія Зброя АТО
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Ноздровську вбили через збіг обставин, – Нацполіція
сьогодні, 12:49 Ноздровську вбили через збіг обставин, – Нацполіція
927
Ще одна європейська країна знизила максимальну швидкість на дорогах
сьогодні, 12:43 Ще одна європейська країна знизила максимальну швидкість на дорогах
867
Саакашвілі зробив несподівану заяву щодо роботи вбитої Ноздровської
сьогодні, 11:29 Саакашвілі зробив несподівану заяву щодо роботи вбитої Ноздровської
4202
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня 2017 , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня 2017 , 19:11
"Укрпошта" запроваджує нові тарифи з 2018 року
12 грудня 2017 , 14:20
Загибель Ноздровської: у поліції розповіли про перебіг розслідування
 2 січня , 12:33
Єнс Столтенберг продовжуватиме очолювати НАТО до 2020 року
 12 грудня 2017 , 19:17
Президент України привітав дипломатів з нагоди сторіччя відомства
22 грудня 2017 , 19:32
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук