У бойовиків переполох через поставки Україні зброї з США, – Тимчук

Командування бойовиків вживає термінових заходів у зв'язку з можливими поставками Україні з США переносних протитанкових ракетних комплексів "Джавелін".

Про це повідомив координатор групи "Інформаційного спротиву" Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

"Одночасно в "1 АК "ДНР" і "2 АК "ЛНР" віддані розпорядження про проведення робіт по установці на наявну бронетехніку додаткових засобів пасивного та активного захисту, командирам частин і підрозділів віддані вказівки щодо пошуку "більш ефективних способів захисту бронетехніки", – йдеться у повідомленні.

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Тимчук зазначив, що керівництв Міноборони Росії поставило завдання науково-дослідним інститутам МО РФ "в найкоротші терміни провести розробку пристроїв для захисту бронетехніки від боєприпасів з тепловим наведенням (ІКГСН)".

Також інститути повинні розробити установку і налагодити серійне виробництво цих пристроїв силами штатних інженерно-технічних частин і підрозділів 1 і 2 армійських корпусів.

Окрім того, командування "2 АК "ЛНР" продовжує зміцнювати так звану Слов'яносербську ділянку.

Як відомо, плани США передати Україні Javelin розлютили Росію і спричинили погіршення взаємних відносин, але занепокоєння викликає також можливість, що зброя попаде до рук ворога, як це сталося в минулому.



Зазначимо, за інформацією Дмитра Тимчука, за період з 3 по 9 січня російські окупанти втратили на Донбасі 16 осіб.