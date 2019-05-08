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      АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД АВІАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЄВО ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ
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      У бою на Донбасі загинув український військовий: що відомо про героя

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      На Донбасі загинув український військовий Володимир Коваль
      На Донбасі загинув український військовий Володимир Коваль / Колаж 24 канал

      На одній з позицій українських військових на Приазов'ї в ніч проти 8 травня загинув боєць 79-Ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ, командир десантно-штурмового відділення старшина Володимир Коваль.

      Військовий загинув від важкого поранення внаслідок прицільного обстрілу проросійських бойовиків у ході двостороннього бою.

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      Загиблий боєць був родом з Хмельницької області. У Коваля залишилися дружина та донька.

      "Невимовна втрата гнітить, викликає лють та сльози, не дозволить нам покласти зброю. Наша спільна справа буде продовжена", – мовиться в повідомленні 79-ї ОДШБ.

       

      blog_ava
      Головні міфи і правда про Другу світову війну
      сьогодні
      20706
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Жертви Операція Об'єднаних сил Новини Хмельницького
      Джерело: 24 канал
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