У БПП розповіли про свої плани на парламентські вибори

Партія "Блок Петра Порошенка "Солідарність" хоче об'єднати проєвропейські сили в Україні, щоб єдиною організацією піти на парламентські вибори. Проте питання про лідерство в ній Петра Порошенка дискутується.

Перший заступник голови фракції БПП Ігор Кононенко в інтерв'ю газеті "Сегодня" відповів на запитання про плани створити проєвропейську партію.

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"Це предмет дискусій всередині партії. Між першим і другим туром абсолютно несподівано нас стали підтримувати, і до нас готові приєднатися нові люди, які до цього займали нейтральну позицію або навіть критикували нас. Причому не "за Порошенка", а на основі ідеологічних принципів зі стратегічного вектору руху країни. Тому хвилю, яка пішла, ми маємо намір утримати", – сказав він.

Кононенко нагадав, що два роки тому партія вже проводила переговори про створення об'єднаної проєвропейської партії, але тоді вони не закінчилися успіхом.

Нині Петро Порошенко анонсував, що ми хочемо об'єднати всі проєвропейські сили. Всіх громадських діячів та організації, політиків та експертів, які сповідують ті самі принципи, що і ми, запрошуємо спільно йти на вибори,

– заявив політик.

Він також зазначив, що може проанонсувати повне перезавантаження їх партійної вертикалі, виходячи саме з ідеологічних принципів, адже на сьогодні, по суті, це єдина в чистому вигляді ідеологічна партія.