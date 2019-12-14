У Бразилії чоловік переодягнувся в одяг мами, щоб здати замість неї на водійські права: фото

Курйозна ситуація трапилася у північній частині Бразилії. Там 43-річний чоловік "перевдягнувся" у свою маму, аби здати замість неї урок водіння в автошколі. Річ у тім, що до цього мати чоловіка вже тричі провалила цей іспит.

Про курйозний інцидент повідомляє BBC.

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Після того, як його 60-річна мати не змогла скласти іспит, син вирішив втрутитись. Він надягнув її квітчасту блузку, нафарбував нігті, зробив макіяж, надягнув перуку та вдало склав тест.

Але пізніше в інструктора виникли підозри, що жінка на водійському сидінні – не схожа на жінку, що зображена на документі.

Він намагався виглядати максимально природно. Наніс на обличчя багато макіяжу, у нього був красивий манікюр та жіночі прикраси,

– розповів інструктор.

Після цього викликали поліцію та заарештували чоловіка за шахрайство.

"Він вже зізнався. Він зізнався, що не жінка, про яку йдеться, а син, її син, який намагався допомогти своїй мамі, щоб вона змогла скласти цей практичний іспит з водіння", – додав інструктор.



Чоловік натягнув навіть блузу своєї мами, але це не допомогло/ фото з поліцейського відділку