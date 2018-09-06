У Бразилії кандидата в президенти поранили ножем під час зустрічі з виборцями

Кандидат в президенти Бразилії та депутат парламенту від Соціал-ліберальної партії Жаір Болсонару отримав ножове поранення під час зустрічі з виборцями в місті Жуіс-ді-Фора в штаті Мінас-Жерайс на сході країни.

Про це повідомив син Жаіра, сенатор Флавіо Болсонару у своєму Twitter.

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Зазначається, що політик отримав удар ножем в живіт, але рана виявилася поверхневою.

Jair Bolsonaro sofreu um atentado agora em Juiz de Fora, uma estocada com faca na região do abdômen. Graças a Deus, foi apenas superficial e ele pesa bem. Peço que intensifiquem as orações por nós! — Flavio Bolsonaro 177 Senador_RJ (@FlavioBolsonaro) 6 вересня 2018 р.

Повідомляється, що підозрюваного у замаху на кандидата в президенти затримали. Болсонару доправили до лікарні і прооперували, зараз його життю ніщо не загрожує.

Додамо, що президентські вибори у Бразилії пройдуть 7 жовтня 2018 року. За даними опитувань, Болсанару є фаворитом передвиборчих перегонів – за нього готові проголосувати 22 відсотки виборців.

Всього зареєстровано 13 кандидатів на вибори президента Бразилії.