У Бразилії кандидата в президенти поранили ножем під час зустрічі з виборцями
Кандидат в президенти Бразилії та депутат парламенту від Соціал-ліберальної партії Жаір Болсонару отримав ножове поранення під час зустрічі з виборцями в місті Жуіс-ді-Фора в штаті Мінас-Жерайс на сході країни.
Про це повідомив син Жаіра, сенатор Флавіо Болсонару у своєму Twitter.
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Зазначається, що політик отримав удар ножем в живіт, але рана виявилася поверхневою.
Повідомляється, що підозрюваного у замаху на кандидата в президенти затримали. Болсонару доправили до лікарні і прооперували, зараз його життю ніщо не загрожує.
Додамо, що президентські вибори у Бразилії пройдуть 7 жовтня 2018 року. За даними опитувань, Болсанару є фаворитом передвиборчих перегонів – за нього готові проголосувати 22 відсотки виборців.
Всього зареєстровано 13 кандидатів на вибори президента Бразилії.