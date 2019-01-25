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      У Бразилії прорвало дамбу: сотні домівок накрило хвилею бруду

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      У Бразилії прорвало дамбу
      У Бразилії прорвало дамбу / Getty Images

      У бразильському штаті Мінас-Жерайс прорвало дамбу, внаслідок чого прилеглі будівлі накрило хвилею бруду. Люди опинились заблокованими у власних помешканнях. Більше 200 осіб вважають зниклими безвісти, ще 50 – загинули.

      Три дамби перебували в експлуатації гіганта гірничо-видобувної промисловості Vale. Адміністрація компанії повідомила, що в адміністративних будівлях на момент аварії перебували їхні працівники. Що з ними зараз – інформації наразі немає, пише The Guardian

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      Подібна аварія з дамбою, яка стала справжнім екологічним лихом для Бразилії, сталась 4 роки тому у Маріані. Дамбу використовувала компанія Samarco, яка на момент катастрофи половину була у власності Vale. Тоді 375 сімей втратили свої будинки. Компанії, які володіли Samarco, виділили мільярд доларів на допомогу постраждалим та на очищення території. Також заплатили мільйонні штрафи. Проте у справі нікого не покарали. 

      Генеральний директор компанії Vale Фабіо Шварцман запевняє, що гірничий гігант зробив все, аби зробити свої дамби безпечнішими після аварії у Маріані. І пообіцяв допомогти всім постраждалим через аварію людям нині. 

      На фото і відео, які викладають у соцмережах видно "поховані" у багнюці будинки. 

       

      Теги: Надзвичайні ситуації Бразилія Жертви
      Джерело: 24 Канал
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      Новини за 25 січня
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