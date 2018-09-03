У Британії біля будівлі BBC підірвали авто: фото
Поліція провела контрольний вибух помаранчевого мінівена, припаркованого біля будівлі телерадіокомпанії BBC в Лондоні.
Про це інформує The Sun.
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За інформацією поліції, приблизно о 15.15 годині надійшло повідомлення про підозрілий транспортний засіб біля будівлі на Портленд-Плейс. Наголошується, що вибух було влаштовано у ході пошуку підозрілих предметів.
Як повідомили, підрив автомобіля здійснив самохідний робот, призначений для пошуку і знешкодження вибухових пристроїв. Зазначається, що на час проведення вибуху співробітників британської телерадіокомпанії попросили не підходити до вікон.
Також повідомляється, що будівля була тимчасово закрита для входу і виходу.
Джерело: 24 Канал
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