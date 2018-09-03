У Британії біля будівлі BBC підірвали авто: фото

Поліція провела контрольний вибух помаранчевого мінівена, припаркованого біля будівлі телерадіокомпанії BBC в Лондоні.

Про це інформує The Sun.

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За інформацією поліції, приблизно о 15.15 годині надійшло повідомлення про підозрілий транспортний засіб біля будівлі на Портленд-Плейс. Наголошується, що вибух було влаштовано у ході пошуку підозрілих предметів.

Police have just carried out two controlled explosions outside BBC W1. Suspect package. Hallam Street cordoned off. Staff told to keep away from windows. pic.twitter.com/8lTW9F2TtI — Ruth Clegg (@Cleggins82) 3 вересня 2018 р.

Як повідомили, підрив автомобіля здійснив самохідний робот, призначений для пошуку і знешкодження вибухових пристроїв. Зазначається, що на час проведення вибуху співробітників британської телерадіокомпанії попросили не підходити до вікон.

Nipped out for a coffee and can’t seem to get back in again. BBC Broadcasting House surrounded by a police cordon. Don’t know whether to be more worried about the robots, dogs and controlled explosions or the fact that I really have to get back to work soon #GuiltyAccidentalBreak pic.twitter.com/4Ksjlh7bYz — Manveen Rana (@ManveenRana) 3 вересня 2018 р.

Також повідомляється, що будівля була тимчасово закрита для входу і виходу.