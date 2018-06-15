У Британії двоє імовірних терористів потрапили до рук поліції, бо не заплатили за оренду житла
Двох чоловіків за підозрою у організації теракту затримали у Великобританії. Про підозрілих чоловіків розповів власник квартири, яку вони знімали.
Орендодавець вирішив відвідати житло, оскільки наймачі давно за нього не платили, передає The Sun.
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У квартирі він знайшов дивні предмети і вирішив викликати поліцію. Зокрема, серед знахідок було велике відро з пластиковими коробками, наклеєними на боки, електроінструменти та зображення різноманітної зброї.
Після цього він передав інформацію поліції, в результаті чого чоловіків затримали. Під час подальшого обшуку будівлі правоохоронці також виявили сокири, ножі, маски та а агітматеріали Ісламської держави.
Зазначається, що таким чином правоохоронці запобігли спробі атаки з використанням саморобної бомби, яку імовірно планували здійснити затримані.
Нагадаємо, навіть через рік після кривавої атаки терористів на Лондонському мосту, правоохоронні органи країни продовжують вважати, що у Великобританії існує дуже висока імовірність терактів.
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