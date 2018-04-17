У Британії евакуювали офіс міністра імміграції через підозрілу речовину

У Великій Британії поліція евакуювала офіс міністра імміграції Кароліни Нокс через підозрілу речовину.

Про це повідомляє Sky News.

Читайте також: Отруту "Новичок" доставили до Великобританії у формі рідини

Зазначається, що невідому речовину знайшли в будівлі клубу консерваторів у місті Ромсі в графстві Гемпшир, де також розташована канцелярія міністра.

Police in protective suits dealing with suspicious powder sent to Romsey office of Immigration Minister @carolinenokes. Two staff in the office by Conservative Club when it was opened pic.twitter.com/KU84aaJojR — Peter Henley (@BBCPeterH) 17 квітня 2018 р.

На місце прибули команди пожежників та лікарів, поліція та криміналісти. Людей з будівлі евакуювали. Деталі інциденту уточнюються.