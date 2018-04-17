У Британії евакуювали офіс міністра імміграції через підозрілу речовину
У Великій Британії поліція евакуювала офіс міністра імміграції Кароліни Нокс через підозрілу речовину.
Про це повідомляє Sky News.
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Зазначається, що невідому речовину знайшли в будівлі клубу консерваторів у місті Ромсі в графстві Гемпшир, де також розташована канцелярія міністра.
На місце прибули команди пожежників та лікарів, поліція та криміналісти. Людей з будівлі евакуювали. Деталі інциденту уточнюються.
Джерело: 24 Канал
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