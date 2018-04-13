У Британії оприлюднили факти безпосереднього впливу Росії на життя Скрипалів

Радник уряду Великої Британії з питань національної безпеки Марк Седвілл заявив, що Росія шпигувала за родиною екс-розвідника Сергія Скрипаля щонайменше упродовж останніх 5 років. За його словами, російські спецслужби, зокрема, стежили за електронної поштою Юлії Скрипаль.

Як повідомляють британські ЗМІ з посиланням на фахівця, кібер-експерти з російської військової розвідувальної агенції ГРУ (Головне розвідувальне управління – "24") стежили за електронною скринькою Юлії Скрипаль ще з 2013 року.

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Крім того, Седвілл зауважив, що Росія займалася дослідженнями дії хімічної зброї, в тому числі і вплив нервово-паралітичних речовин на людей після нанесення їх на дверні ручки. До слова, саме на дверних ручках будинку Скрипалі фахівці виявили найбільшу концентрацію отруйної речовини "Новачок".

Водночас він додав, що програму з підготовки таких фахівців у Росії відкрили ще в 2000-х роках.

Додамо, що лист з відповідною інформацією Седвілл надіслав генсеку НАТО Єнсу Столтенбергу.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля. Разом з ним було отруєно і його 33-річну доньку Юлію. Їх обох доправили до реанімації у критичному стані.

Хто такий Сергій Скрипаль? Колишній полковник ГРУ Росії, де в 2006 році його засудили за звинуваченням у шпигунстві на користь Великобританії. У 2010 році Скрипаля звільнили і вислали на Захід в рамках обміну звинуваченими в шпигунстві. У 2012 році невдовзі після прибуття до Великобританії померла його дружина, а минулого року під час відвідування Росії за загадкових обставин помер і його 44-річний син.