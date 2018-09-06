У Британії прямо звинуватили Путіна у причетності до отруєння Скрипалів

Президент Росії Володимир Путін несе кінцеву відповідальність за отруєння нервово-паралітичною речовиною "Новачок" у Солсбері колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки Юлії. З такою заявою виступив міністр безпеки Великої Британії Бен Воллес.

Про це повідомляє AFP.

24 канал повідомляв, що як завила британська прем’єрка Тереза Мей, підозрювані у виконанні отруєння в Солсбері Олександр Петров та Руслан Боширов є офіцерами ГРУ – військової розвідки Росії.

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Відповідаючи на питання про те, чи несе Путін відповідальність, Воллес сказав: "У кінцевому рахунку, він це робить, оскільки він є президентом Російської Федерації, і саме його уряд контролює, фінансує і скеровує військову розвідку, ГРУ, через своє Міністерство оборони".

Я не думаю, що хтось може сказати, що Путін не контролює свою державу, і ГРУ, без сумніву, – не виключення,

– додав міністр.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері нервово-паралітичною речовиною "Новачок" разом із донькою був отруєний колишній розвідник Сергій Скрипаль. Обом пощастило вижити, проте певний час вони провели у лікарні.



Через причетність до отруєння Скрипалів проти Росії було введено низку санкцій.