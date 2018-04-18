Проти кремлівської телекомпанії Russia Today у Британії розпочали розслідування

У Британії розпочали розслідування проти підтримуваної Кремлем телекомпанії Russia Today (RT), яку підозрюють у порушенні принципу неупередженості висвітлюючи справу отруєння Сергія Скрипаля. Відповідне розслідування розпочав британський регулятор Ofcom.

Про це йдеться у повідомленні регулятора, пише Європейська правда.

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Ofcom сьогодні відкрив сім нових розслідувань щодо належної неупередженості новинних і поточних програм на телеканалі RT

– йдеться у повідомленні.

Ofcom повідомив, що TV Novosti, яка веде мовлення RT і володіє ліцензіями на мовлення, до недавнього часу у висвітленні подій не надто відрізнялася від інших телекомпаній, які ведуть мовлення у Британії.

"Однак після подій у Солсбері ми спостерігали значне збільшення кількості програм RТ, які вимагають розслідування потенційних порушень Кодексу мовлення Ofcom" – йдеться у повідомленні.

У Ofcom обіцяють представити результати розслідування якомога скоріше.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що доньку колишнього розвідника Сергія Скрипаля – Юлію – вже виписали з лікарні та перевезли у безпечне місце. За інформацією ЗМІ, зараз вона перебуває на території військової бази.

Хто такий Сергій Скрипаль? Це колишній полковник ГРУ Росії, де в 2006 році його засудили за звинуваченням у шпигунстві на користь Великобританії. У 2010 році Скрипаля звільнили і вислали на Захід в рамках обміну звинуваченими у шпигунстві.



4 березня 2018 року його разом з донькою Юлією було отруєно у британському місті Солсбері. У підсумку обох доправили до реанімації у критичному стані.