У Британії щасливець, який виграв у лотерею 76 мільйонів фунтів, досі не прийшов по виграш

В окрузі Бостон і Скегнес у Великій Британії шукають власника виграшного лотерейного квитка EuroMillions на 76 мільйонів фунтів (майже 97 мільйонів доларів).

Про це повідомляє офіційний сайт The National Lottery.

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Щасливчик виграв весь можлий джек-пот у розмірі 76 369 806 фунтів, оскільки вгадав п'ять основних та два додаткові номери лотереї. Розіграш відбувся ще 2 листопада. Власник виграшу має час до 1 травня 2019 року. Якщо ж він не заявить про себе, то цей приз стане найбільшим джекпотом у країні, на який ніхто не претендував.

Ми відчайдушно прагнемо знайти цього таємничого власника квитка та возз'єднати його з виграшем,

– сказав Енді Картер з Національної лотереї.

Речник Національної лотереї Великої Британії заявив, що навколо виграшу дуже багато інтересу. Більше того, якщо ніхто не пред'явить переможного квитка до кінцевого терміну, то всі гроші перейдуть до проектів, що фінансуються лотереєю.