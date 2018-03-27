У Британії сплюндрували пам'ятник Девіду Боуї
Вандали спаплюжили першу у світі бронзову статую Девіда Боуї, яку нещодавно встановили у британському місті Ейлсбері.
Невідомі зловмисники облили пам'ятник фарбою, розписали стіни біля пам'ятника написами RIP DB, а біля підніжжя написали Feed the homeless first (спершу нагодуй бездомного), повідомляє ВВС.
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Варто зауважити, що бронзова скульптура під назвою "Земний посланець" була встановлена в самому центрі міста.
Легендарний виконавець був увічнений разом зі своїми сценічними образами, які були включені в скульптурну композицію.
На передньому плані співака представлено у найбільш відомому його альтер его Зіггі Стардаста. Також, на радість шанувальникам музиканта, вмонтовані в монумент колонки щогодини відтворюють його пісні.
Нагадаємо, Девід Боуї помер 2016 року від раку печінки.