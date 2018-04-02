У Британії випробували "безпілотний" потяг

У Великій Британії запустили поїзд, який обладнаний автопілотом. Він проїхався за маршрутом Пітерборо – Хоршем, а автопілот працював між станціями Сент-Панкрас і Блекфрайерс.

Про це повідомляє Evening Standart.

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Потяги Class 700 Siemens будуть проходити на відстані 100 метрів один від одного зі швидкістю близько 30 миль на годину (приблизно 45 км/год). У кожному складі буде по 12 вагонів, загальною місткістю 1700 осіб. Це допоможе впоратися з напливом пасажирів, особливо в годину пік. Можливо, незабаром технологія буде впроваджена і в решті частини країни.



Машиніст в новому британському потязі

Варто зазначити, що залізничники, побоюючись обурення пасажирів після інциденту з Uber в США, наголосили, що машиніст завжди буде перебувати в кабіні потяга. Водій залишається в кабіні для перевірки платформ і закриття дверей і може втручатися в разі проблем безпеки. До кінця наступного року через центральний Лондон курсуватиме 24 поїзди Thameslink.

Система навігації має великий потенціал для міжміських рейсів. Особливо це стосується найбільш завантажених маршрутів у Великій Британії, де відпаде потреба в дорогих інфраструктурних проектах з їх модернізації,

– наголосив головний інженер компанії-розробника Govia Thameslink Railway Джеррі Макфадден.

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Відзначається, що робота над запуском безпілотного поїзда зайняла близько 5 років і коштувала 7 мільярдів фунтів стерлінгів (близько 260 мільярдів гривень).