У Британії водіям платитимуть за інформацію про ями на дорогах: як це працює
Британські автовиробники збираються платити водіям за інформацію про ями на дорогах за допомогою технології під назвою Smart Wallet.
Читайте також: BMW оригінально привітали директора Mercedes з відставкою: кумедне відео
Щоправда, після того, як криптовалюта обвалилася, було вирішено запропонувати оплату паркування чи проїзду через платні дороги.
У Британії водіям платитимуть за інформацію про ями на дорогах
Хоча криптовалюта лишається одним з варіантів оплати зарядки для електромобілів. Допоки немає точної інформації, де виробники планують запустити перший такий сервіс, але відомо, що програмне забезпечення вже розробляється спеціалістами Jaguar/Land Rover.
Технологія має назву Smart Wallet
Якщо ж такий сервіс запустять в Україні, у водіїв британських машин з'явиться багато роботи.