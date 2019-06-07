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      У Британії водіям платитимуть за інформацію про ями на дорогах: як це працює

      Авто24 112 Читать новость на русском

      Британські автовиробники збираються платити водіям за інформацію про ями на дорогах за допомогою технології під назвою Smart Wallet.

      Спершу ідея полягала у тому, аби водій ділився інформацією про дорожні роботи або ями на дорогах за допомогою навігаційних систем в авто чи телефоні, а виробник платив би йому у криптовалюті. 

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      Щоправда, після того, як криптовалюта обвалилася, було вирішено запропонувати оплату паркування чи проїзду через платні дороги.


      У Британії водіям платитимуть за інформацію про ями на дорогах

      Хоча криптовалюта лишається одним з варіантів оплати зарядки для електромобілів. Допоки немає точної інформації, де виробники планують запустити перший такий сервіс, але відомо, що програмне забезпечення вже розробляється спеціалістами Jaguar/Land Rover. 


      Технологія має назву Smart Wallet

      Якщо ж такий сервіс запустять в Україні, у водіїв британських машин з'явиться багато роботи.

      Про те, чому Smart залишає американський ринок, а також який вигляд мають перегони вантажівок у горах – дивіться у програмі.
      blog_ava
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      Теги: Авто24 Гроші Дороги Авто
      Джерело: 24 канал
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