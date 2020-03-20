У Британії закривають школи на карантин: коментар журналіста з Лондона

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що з п'ятниці, 20 березня, в країні будуть закриті всі школи через епідемію коронавірусу.

Британський уряд до останнього наполягав, що вони не хочуть закривати школи. Деякі науковці наполягали, що закриття шкіл не буде допомагати стримувати інфекцію коронавірусу. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив кореспондент європейської служби "Голосу Америки" Богдан Цюпин.

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Він зазначив, що дії влади стають жортсткішими, відповідно до того, як наростає епідемія. Проте у Лондоні наполягають, що повністю закривати транспорті мережі чи відмовлятися від роботи усіх основних закладів не будуть. Натомість закрили кілька станцій метро.

Ситуація постійно змінюється, відповідно до даних, які надходять з Китаю чи Італії і Британський уряд намагається діти. Наголошують на тому, що водночас з захистом населення від хвороби, також намагаються не завдати непоправного удару економіці,

– зазначив Цюпин.

За словами кореспондента, наразі у Великій Британії існує понад 3000 підтверджених випадків коронавірусу. Проте йдеться тільки про тих людей, що вже перевірили.



Міфи та правда про коронавірус/Інфографіка 24 Каналу

Як повідомив Цюпин, науковці стверджують, що у Британії може бути від 35 до 50 тисяч носіїв коронавірусу. Загалом померли 144 людини.

Дивіться відео розмови 24 каналу із кореспондентом "Голосу Америки":