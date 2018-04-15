У Британії запускають "Голос громадськості" проти Brexit

У Британії запускають кампанію "Голос громадськості" проти Brexit. Проєвропейські депутати, бізнес та громадські діячі, які стануть учасниками кампанії, виступають за проведення ще одного референдуму, адже "умови" виходу Британії зі складу ЄС виявилися не такими, як подавалося на референдумі 2016 року.

Про старт компанії BBC заявив актор Патрік Стюарт, пише Європейська правда.

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За його словами, кампанія "Голос громадськості" – це спроба об'єднати антибрексітські групи за загальною метою поведення ще одного референдуму. Відповідно, масова підтримка цієї ідеє мусить спонукати депутатів прийняти рішення про проведення остаточного референдуму.

Офіційно компанія стартує у найближчі дні із мітингу у Північному Лондоні.

Нагадаємо, що Британія остаточно втратить членство в ЄС у березні 2019 року