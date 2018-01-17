У Британії з’явився міністр "з питань самотності"

У британському уряді вперше з’явився міністр , який займатиметься питаннями самотності.

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей призначила першого в історії королівства міністра з питань самотності (minister for loneliness).

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Tonight the Prime Minister hosted a reception at Downing Street to celebrate Jo Cox’s legacy, and the important work of her family, Foundation and @JoCoxLoneliness in highlighting how many people are experiencing loneliness. pic.twitter.com/nWAtvCil3I — UK Prime Minister (@Number10gov) 17 січня 2018 р.

Як інформує видання Evening Standard, посаду зайняла заступниця міністра з питань спорту та громадянського суспільства Трейсі Крауч.

Відповідну посаду вирішили створити за рекомендацією парламентської комісії з питань боротьби з самотністю.

Відомство має на меті розробити комплексну програму, яка допоможе британцям позбутися соціальної ізольованості.

За даними новопризначеної урядовиці, на сьогодні приблизно половина британців у віці 75 років і старші (а це приблизно два мільйони людей) живуть самі і, найчастіше, не спілкуються з іншими людьми тижнями.

За офіційною інформацією, яку оприлюднив Червоний Хрест, натепер приблизно 9 мільйонів людей на планеті завжди або дуже часто почувають себе самотніми.