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      У Британії з’явився новий міністр з питань Brexit

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      Стівен Барклай став новим міністром з питань Brexit
      Стівен Барклай став новим міністром з питань Brexit / Stevebarclay.net

      Новим міністром Великобританії з питань Brexit – виходу країни зі складу Євросоюзу –призначений молодший міністр з питань охорони здоров'я Стівен Барклай.

      Про це повідомляє ВВС.

      Барклай підтримував кампанію за вихід Великобританії з Євросоюзу на референдумі 2016 року.

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      Раніше цю посаду обіймав Домінік Рааб, який подав у відставку 15 листопада. Він пояснив тим, що не може підтримати угоду про Brexit, яку раніше погодили Великобританія і ЄС. Окрім Рааба, через незгоду з проектом угоди про Brexit у відставку подали міністр праці та пенсій Естер Макві та держсекретар міністерства у справах Північної Ірландії Шайлеш Вара.

      Нагадаємо, 13 листопада представники Британії та ЄС погодили проект тексту угоди щодо виходу країни з Євросоюзу. Відтак, наступний крок мав бути за британським урядом, а опісля документ розглядатимуть парламенти обох сторін.

      Що таке Brexit? Це вихід Великобританії зі складу Євросоюзу. Референдум щодо членства Британії у ЄС відбувся 23 червня 2016 року. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні, виявили бажання покинути ЄС, натомість 48,1% виборців проголосували за те, щоб залишитись у складі ЄС.

      Теги: Новини політики Великобританія Brexit Євросоюз
      Джерело: 24 Канал
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