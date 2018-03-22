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У британському замку знайшли унікальні стародавні розписи: фото

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Старовинні малюнки на стінах замку
Старовинні малюнки на стінах замку / dailymail.co.uk

Квіткові малюнки знайшли під час ремонтних робіт у Ліндісфарнському замку, який розташований на острові британського графства Нортумберленд. За словами науковців, розпис був зроблений близько 350 років тому.

Дивовижна знахідка розкрила кілька таємниць замку XVI століття, який вважався фортом, передає The Daily Mail.

Орнаменти виявили на кухні та спальні, що розташовані у західній частині будівлі. Спершу науковці думали, що на стінах зображені метелики, однак після дослідження відновили квітковий малюнок. За попередніми даними, малюнки були створені в середині або вкінці XIX століття.

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Наразі на місці знахідки працюють експерти з Національного фонду Великобританії, які вже відзначили, що орнамент зробив професійний художник.

Це така рідкісна знахідка. Ми завжди надзвичайно обережні, коли займаємось реконструкцією історичних пам'яток, але було дуже несподівано знайти ці картини тут,
– розповів один із науковців Джон Вінн-Гріффітс.

Відомо, що Ліндісфарнський замок озброїли гарматами за наказом королеви Єлизавети І. Оскільки форт був вразливий до нападів, її додатково укріпили. Згодом будівлю зробили стратегічною точкою, де розташовувався охоронний гарнізон. До цього часу замок вважали звичайним фортом, однак виявлені малюнки свідчать про те, що будівля не просто слугувала базою для солдат.


Старовинні орнаменти на стінах замку


Дослідники показали неймовірну знахідку у Великобританії


У британському замку виявили старовинні малюнки

Теги: Великобританія LifeStyle наука Новини культури Історія
Джерело: 24 Канал
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