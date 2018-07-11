У Броварах можливі перебої з газом через охоронців алюмінієвого заводу

У Київоблгазі заявляють про напад на своїх співробітників з боку невідомих осіб під Києвом. Зазначені протиправні дії можуть призвести до перебоїв у газопостачанні окремих районів міста Бровари.

Про це в середу, 11 липня, повідомила прес-служба товариства в Facebook.

Невстановлені особи в чорній формі перешкоджають проведенню планових робіт з підготовки до опалювального сезону міста Бровари. Зазначені протиправні дії можуть призвести до перебоїв у газопостачанні окремих районів міста,

– йдеться у повідомленні.

Як запевнили в облгазі, всі дозвільні документи на виконання робіт, узгоджені з місцевою владою, співробітники компанії надали для ознайомлення працівникам поліції, які прибули за викликом в село Перемога по вулиці Заводська, де все і відбувається.

Однак, за інформацією товариства, заходи щодо встановлення осіб правопорушників і припинення перешкоджання законній господарській діяльності правоохоронці не вжили.

У компанії також додали, що про зазначений інцидент повідомили у компетентні правоохоронні органи.