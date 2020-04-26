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      У Броварах невідомі підірвали відділення банку: деталі

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      У Броварах підірвали відділення банку ТАС
      Підірвали банк у Броварах / facebook.com/dtp.kiev.ua

      У місті Бровари, що під Києвом, 26 квітня, невідомі підірвали відділення банку "ТАС". Будівля отримала серйозні пошкодження.

      Вибух прогримів близько 4:30 ранку на вулиці Незалежності. Про це повідомляє паблік dtp.kiev.ua на своїй фейсбук-сторінці.

      До теми У Харкові вночі підірвали банкомат "Приватбанку": крадіїв на велосипедах вже піймали – відео

      Правоохоронці прибули на місце події, щоб з'ясувати обставини інциденту. Подробиці уточнюються.

      Відзначимо, що схожа ситуація сталася 15 квітня о Святошинському районі Києва. За попередньою інформацією злочинці замалювали фарбою камери відеоспостереження, після чого підірвали вуличний банкомат, забрали звідти гроші і зникли в невідомому напрямку.

      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини Києва Банки Вибух
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