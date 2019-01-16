У Броварах поліцейські затримали чоловіка, який влаштував стрілянину з автомата

У місті Бровари на спецлінію 102 звернувся 28-річний чоловік, який повідомив, що місцевий житель стріляв з автомата Калашникова в його бік.

Про це повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції у Київській області.

Читайте також: Підліткам, які побили чоловіка у Києві, загрожує до 5 років тюрми

Поліція встановила, що зловмисником виявився безробітний 40-річний місцевий житель, який був раніше судимий. Цього разу чоловік вчинив хуліганські дії, порушуючи громадський порядок,

– йдеться у повідомленні.

Працівники поліції провели обшук у будинку порушника під час якого виявили автомат Калашникова та двісті набоїв до нього.

Правоохоронці затримали зловмисника за хуліганство. Чоловік зізнався у скоєному і пояснив, що його поведінка викликана ревнощами.