22:08
30 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЗАБОРОНА В’ЇЗДУ РОСІЯНАМ В УКРАЇНУ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Школа воєнних священників. Всюдисущий "русский мир"
      Вєсті Кремля
      21:59, сьогодні
      Вєсті.UA. П'ята колона на прапорі США. Теорія Тігіпка
      Вєсті.UA
      21:00, сьогодні
      Через які схеми військові залишаються без обіцяних квартир
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Суботники і недільники
      Згадати все
      00:56, 28 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ЗАБОРОНА В’ЇЗДУ РОСІЯНАМ В УКРАЇНУ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      У Брюсселі спалахнули протести через ціни на пальне: у поліцейських полетіли бруківка і пляшки

      2887 Читать новость на русском

      У п'ятницю, 30 листопада, у столиці Бельгії Брюсселі розпочалися сутички між правоохоронцями і протестувальниками, які вийшли вимагати зниження цін на паливо.

      Близько 500 людей перекрили дороги у центрі міста, пише AP.

      Читайте також:  Все могло бути гірше – сепаратистами мали б стати ми, – Шабунін про Революцію гідності


      Протести у Брюсселі

      Коли поліція спробувала відтіснити протестувальників, у них полетіло каміння і пляшки. У відповідь правоохоронці застосували водомети і сльозогінний газ.


      Протести у Брюсселі

      Потім мітингувальники перевернули поліцейську машину, а іншу – підпалили. 

      Про постраждалих не повідомляється. 60 людям висунули підозру у заворушеннях. 


      Протести у Брюсселі

      Зазначимо, що нечисленні простести у південному (франкомовному – 24 канал) регіоні Бельгії тривають вже другий тиждень. Вони є відлунням анологічних мітингів у Франції. Там люди протестують через високі ціни на пальне. До речі, мітингувальники у Бельгії, так само як і у Франції, були одягнені в жовті желети. 
       
      Проте бельгійські ЗМІ пишуть, що це не єдина причина протестів в країні. Мовляв, люди виходять на вулиці через високі податки та ціни на продукти, низькі зарплати і пенсії.
      Теги: протести Бельгія Пальне Фотоновини
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Шпигунський скандал в Нідерландах: у Москві підготували різку відповідь
       8 жовтня , 14:35
      На Сонці стався другий потужний спалах
      8 вересня 2017 , 12:18
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук