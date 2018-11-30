У Брюсселі спалахнули протести через ціни на пальне: у поліцейських полетіли бруківка і пляшки
У п'ятницю, 30 листопада, у столиці Бельгії Брюсселі розпочалися сутички між правоохоронцями і протестувальниками, які вийшли вимагати зниження цін на паливо.
Близько 500 людей перекрили дороги у центрі міста, пише AP.
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Протести у Брюсселі
Коли поліція спробувала відтіснити протестувальників, у них полетіло каміння і пляшки. У відповідь правоохоронці застосували водомети і сльозогінний газ.
Протести у Брюсселі
Потім мітингувальники перевернули поліцейську машину, а іншу – підпалили.
Про постраждалих не повідомляється. 60 людям висунули підозру у заворушеннях.
Протести у Брюсселі
Зазначимо, що нечисленні простести у південному (франкомовному – 24 канал) регіоні Бельгії тривають вже другий тиждень. Вони є відлунням анологічних мітингів у Франції. Там люди протестують через високі ціни на пальне. До речі, мітингувальники у Бельгії, так само як і у Франції, були одягнені в жовті желети.
Проте бельгійські ЗМІ пишуть, що це не єдина причина протестів в країні. Мовляв, люди виходять на вулиці через високі податки та ціни на продукти, низькі зарплати і пенсії.
Джерело: 24 Канал
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