У Брюсселі затримали чоловіка, який погрожував зброєю в ресторані
Правоохоронці Бельгії затримали чоловіка, який погрожував зброєю персоналу та клієнтам одного з ресторанів.
Про це повідомило видання la Libre.
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Озброєний чоловік погрожував зброєю персоналу та клієнтам ресторану в Брюсселі. Потім він покинув ресторан і сховався в одному із сусідніх будинків, де захопив заручників.
Поліція організувала в кварталі столичної комуни Іксель значний периметр безпеки. Місцевих жителів просили не виходити на вулицю. Поліція просила ЗМІ утриматися на цей період від поширення відомостей.
Зазначається, що чоловік сам здався працівникам поліції. Операція тривала протягом години, обійшлося без постраждалих.
В даний час з'ясовуються всі обставини події.