У Брюсселі затримали чоловіка, який погрожував зброєю в ресторані

Правоохоронці Бельгії затримали чоловіка, який погрожував зброєю персоналу та клієнтам одного з ресторанів.

Про це повідомило видання la Libre.

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Озброєний чоловік погрожував зброєю персоналу та клієнтам ресторану в Брюсселі. Потім він покинув ресторан і сховався в одному із сусідніх будинків, де захопив заручників.

Поліція організувала в кварталі столичної комуни Іксель значний периметр безпеки. Місцевих жителів просили не виходити на вулицю. Поліція просила ЗМІ утриматися на цей період від поширення відомостей.

A video of the scene in #Brussels #Belgium has emerged seeing the men waving a gun outside a restaurant before the police arrived. The Gunmen is still on the loose pic.twitter.com/TeO1nXMNfB — Sotiri Dimpinoudis Ⓥ (@sotiridi) 10 листопада 2018 р.

Зазначається, що чоловік сам здався працівникам поліції. Операція тривала протягом години, обійшлося без постраждалих.

В даний час з'ясовуються всі обставини події.