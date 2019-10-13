23:17
13 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК УСИК – ВІЗЕРСПУН ТАЙФУН ХАГІБІС
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Хто отруїв Кадирова. Путіна поставили на місце
      Вєсті Кремля
      21:14, 12 жовтня
      Вєсті.UA. Жир: Жінка Януковича вселилася у Богдана? Порошенко "перетворюється" на Леніна
      Вєсті.UA
      18:56, 12 жовтня
      Розбійники в погонах: хто ховається за новими грабунками українців
      ЦРУ
      13:00, 11 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК УСИК – ВІЗЕРСПУН ТАЙФУН ХАГІБІС

      У будинку для людей похилого віку спалахнула пожежа

      64 Читать новость на русском
      У будинку для людей похилого віку спалахнула пожежа
      У будинку для людей похилого віку спалахнула пожежа / www.dsns.gov.ua

      У Дніпрі через пожежу евакуювали будинок для людей похилого віку. Полум'я спалахнуло зранку в одній із кімнат на другому поверсі.

      На щастя, у момент, коли почалася пожежа, у тій частині будівлі нікого не було, повідомили у пресцентрі ДСНС.

      Читайте також: На сміттєпереробному заводі в Австрії стався вибух: є постраждалі

      Працівники закладу ще до приїзду рятувальників вивели усіх стареньких на вулицю, тож ніхто не постраждав. Однак вогонь неабияк пошкодив кімнату, в якій почалося займання. Причину пожежі встановлюють. До ліквідації загорання залучили 18 чоловік особового складу та чотири одиниці техніки. 


      Рятувальники ліквідували пожежу

      blog_ava
      Тайфун в Японії: що відбувається просто зараз – фото та відео
      сьогодні
      13190
      Теги: Новини України Пожежа Новини Дніпра ДСНС
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Тайфун в Японії: що відбувається просто зараз – фото та відео
      сьогодні , 23:16 Тайфун в Японії: що відбувається просто зараз – фото та відео
      Олесь Друкач 13186
      Головні новини 13 жовтня: перемога Усика і скандальний візит Поклонської до Ердогана
      сьогодні , 22:10 Головні новини 13 жовтня: перемога Усика і скандальний візит Поклонської до Ердогана
      Емал Набі 854
      Всемогутній Ердоган, Трамп у багні та виключення Росії з ООН: блоги тижня
      сьогодні , 22:00 Всемогутній Ердоган, Трамп у багні та виключення Росії з ООН: блоги тижня
      Блоги тижня 817
      Вышиванка для Зеленского: почему протестующие хотят перевоспитать президента, – Дубинянский
      сьогодні , 21:00 Вышиванка для Зеленского: почему протестующие хотят перевоспитать президента, – Дубинянский
      Михайло Дубинянський 996
      Немає гідної зарплати, щоб йти на можливу смерть: ветаран АТО звернувся до влади
      сьогодні , 20:30 Немає гідної зарплати, щоб йти на можливу смерть: ветаран АТО звернувся до влади
      Леонід Остальцев 1750
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук