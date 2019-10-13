У будинку для людей похилого віку спалахнула пожежа
У Дніпрі через пожежу евакуювали будинок для людей похилого віку. Полум'я спалахнуло зранку в одній із кімнат на другому поверсі.
На щастя, у момент, коли почалася пожежа, у тій частині будівлі нікого не було, повідомили у пресцентрі ДСНС.
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Працівники закладу ще до приїзду рятувальників вивели усіх стареньких на вулицю, тож ніхто не постраждав. Однак вогонь неабияк пошкодив кімнату, в якій почалося займання. Причину пожежі встановлюють. До ліквідації загорання залучили 18 чоловік особового складу та чотири одиниці техніки.
Рятувальники ліквідували пожежу
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