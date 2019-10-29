Обшуки в будинку Дубневича під Львовом: у чому НАБУ підозрює екснардепа

Правоохоронці 29 жовтня проводять обшуки в приватному будинку колишнього народного депутата Богдана Дубневича у селі Зубра під Львовом.

Обшуки одночасно проходять у цьому заміському будинку та ще кількох будівлях, що належать Дубневичу, повідомляє Zaxid.net з посиланням на правоохоронні органи.

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Їх проводять правоохоронці НАБУ під процесуальним керівництвом САП.



Будинок Богдана Дубневича у Зубрі / скрін з відео

У НАБУ уточнили, що обшуки пов'язані з відмиванням грошей та несплатою податків "чинним і колишнім народними депутатами". У бюро не назвали прізвищ, але зрозуміло, що йдеться про братів Дубневичів.

Обшуки у будинку Дубневича під Львовом: відео Zaxid.net

Обшуки проти Дубневичів проходять у рамках кримінального розслідування за фактом:

Шахрайства;

Ухилення від сплати податків;

Внесення недостовірних даних до е-декларацій.

Відтак, справу кваліфікували за трьома статтями.

За попередньою даними слідства, Дубневичі протягом 2013-2018 років незаконно отримали понад 2 мільярди гривень доходу. Розслідування проти них НАБУ проводить з липня 2018 року.

До слова, нещодавно генпрокурор Руслан Рябошапка вніс до Верховної Ради подання на зняття депутатської недоторканності з народного депутата Ярослава Дубневича – брата Богдана Дубневича. Цього пленарного тижян парламент має проголосувати за зняття його депутатської недоторканності, затримання і арешт.

Хто такі брати Дубневичі і в чому їх підозрюють?Ярослав Дубневич потрапив у Раду в 2012 році. Богдан Дубневич приєднався до нього після Революції гідності. Обидва вступили до Блоку Петра Порошенка.



Дубневичі володіють корпорацією з будівництва залізничних колій. САП підозрює, що старший із братів лобіював інтереси власних підприємств, аби отримати держзамовлення від "Укрзалізниці". А ще вони ексклюзивно постачають "Укрзалізниці" скоби для скріплення рейок і шпал.



Журналісти розслідували, що одна із близьких до Дубневичів фірма у 2014 році отримала замовлень від Укрзалізниці на 103 мільйони гривень, у 2015 році – на 170 мільйонів, а у 2016 – на 300 мільйонів гривень. Хоча прізвища Дубневичів не фігурують у тендерній документації. Фірми очолюють менеджери, які раніше працювали у їхніх компаніях.



Оборудки з Укрзалізницею – не єдина схема, до якої причетні Дубневичі. Зокрема, НАБУ розслідує резонансну справу про розкрадання 300 мільйонів кубометрів газу на суму 1,4 мільярда гривень.