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У будинку отруєних Скрипалів прибирають сліди "Новачка"

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У будинку отруєних Скрипалів прибирають сліди "Новачка"
У будинку отруєних Скрипалів прибирають сліди "Новачка" / Expressdigest.com

У британському місті Солсбері в будинку колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки Юлії триває процес дезактивації залишків нервово-паралітичної речовини "Новачок".

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

За інформацією видання, у найближчі тижні, а можливо й місяці, військові та цивільні фахівці у захисних костюмах працюватимуть у будинку, де був застосований "Новачок", щоб усунути будь-які сліди нервового агента.

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Крім того, влада надала мешканцям сусідніх будинків можливість переїхати на час проведення робіт, однак люди вирішили залишитися у своїх домівках.

Також були проведені консультації щодо дезактивації безпосередньо зі Скрипалями.

Наголошується, що роботи, які розпочалися через півроку після хіматаки, були розплановані Департаментом довкілля, харчування та сільського господарства у партнерстві з місцевою владою.

Нагадаємо, що напередодні британська прем’єрка Тереза Мей заявила, що підозрювані у виконанні отруєння Скрипалів Олександр Петров та Руслан Боширов є офіцерами ГРУ Росії.

Як РОЗГОРТАЛИСЯ ПОДІЇ ПІСЛЯ ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ:
Теги: Отруєння Сергія Скрипаля Великобританія
Джерело: 24 Канал
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