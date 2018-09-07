У будинку отруєних Скрипалів прибирають сліди "Новачка"

У британському місті Солсбері в будинку колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки Юлії триває процес дезактивації залишків нервово-паралітичної речовини "Новачок".

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

За інформацією видання, у найближчі тижні, а можливо й місяці, військові та цивільні фахівці у захисних костюмах працюватимуть у будинку, де був застосований "Новачок", щоб усунути будь-які сліди нервового агента.

Читайте також: Отруєння Скрипалів: знайдений флакон з "Новачком" міг вбити 4 тисячі людей

Крім того, влада надала мешканцям сусідніх будинків можливість переїхати на час проведення робіт, однак люди вирішили залишитися у своїх домівках.

Також були проведені консультації щодо дезактивації безпосередньо зі Скрипалями.

Наголошується, що роботи, які розпочалися через півроку після хіматаки, були розплановані Департаментом довкілля, харчування та сільського господарства у партнерстві з місцевою владою.

Нагадаємо, що напередодні британська прем’єрка Тереза Мей заявила, що підозрювані у виконанні отруєння Скрипалів Олександр Петров та Руслан Боширов є офіцерами ГРУ Росії.