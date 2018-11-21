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      У Будинку профспілок у Києві відкрили музей Революції Гідності

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      21 листопада українці вшановують пам'ять героїв Небесної сотні, які загинули під час подій Майдану. У центрі Києва на Хрещатику відкрили музей, присвячений цим подіям.

      Про це повідомив у прямому ефірі кореспондент 24 каналу.

      Читайте також: День гідності: П’ятий рік революції шансів

      Урочисте відкриття виставки у музеї відбулося у приміщенні Будинку профспілок. Його нещодавно реконструювали.

      На виставці представлена величезна мапа, де показані всі барикади та пам'ятні місця Майдану. Також організатори поставили інформаційні стенди: для того, щоб учасники Революції Гідності могли згадати свою участь, а інші – прочитати та дізнатися більше про ті події.

      Будинок профспілок Київ
      Музей відкрили у реконструйованому будинку Профспілок, який згорів під час подій Майдану

      Музей працюватиме з 11 до 19 години у всі дні, крім понеділка.

      Нагадаємо, 21 листопада в Україні відзначають п'яту річницю Революції Гідності. Вшанування пам'яті жертв відбувається у різних містах країни.

      Що таке Євромайдан або Революція Гідності? Акції протесту в Україні у 2013-2014 роках проти корупції, свавілля правоохоронних органів та сил спецпризначення за режиму Віктора Януковича, а також на підтримку європейського вектора зовнішньої політики України. Через зіткнення активістів Євромайдану з силовиками в центрі Києва загинули понад 100 учасників протестів. Загиблих Революції Гідності почали називати Небесною Сотнею. Після подій на Майдані тодішній президент Янукович втік з країни.

       

      Теги: Новини України Новини Києва Євромайдан
      Джерело: 24 канал
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