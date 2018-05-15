У будинок Ріанни проник чоловік, щоб зайнятися з нею сексом

Кілька днів тому поліція затримала 26-річного Едуардо Леона за підозрою в пограбуванні будинку Ріанни, хоча той заявив, що в нього був інший мотив.

Під час допиту злочинець зізнався, що його метою було зовсім не пограбування, а бажання зустрітися з Ріанною і зайнятися з нею сексом. При цьому Леон сказав, що не збирався застосовувати силу, а думав, що дівчина погодиться на це сама, йдеться у виданні apnews.

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Ріанна

Варто додати, що Едуардо Леон провів в будинку Ріанни цілу ніч, але співачки вдома не виявилося. Поліцію вранці викликали сусіди, котрі помітили в будинку зірки підозрілий рух. До цього він проник в інший будинок, який помилково вважав будинком своєї кумирки.

Зараз переслідувач знаходиться під вартою. Вийти на волю він зможе тільки після внесення застави в 150 тисяч доларів.