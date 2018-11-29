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      У будівлі Мінфіну в Києві спалахнула пожежа: фото і відео

      59 Читать новость на русском
      У будівлі Мінфіну в Києві сталася пожежа
      У будівлі Мінфіну в Києві сталася пожежа / Фото 24 Каналу

      Вранці 29 листопада у будівлі Міністерства фінансів України, що на вулиці Межигірській біля метро "Контрактова", сталась пожежа. Співробітників установи евакуювали.

      Про це повідомили у прес-службі ДСНС.

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      О 7:37 у будівлі Міністерства фінансів спрацювала пожежна сигналізація, на місце виїхало 6 одиниць пожежної техніки. Горять кабелі в шахті ліфта, працівників міністерства евакуювали,
      – повідомила прес-секретар ГУ ДСНС у Києві Світлана Водолага.

      Пожежа трапилася на 7 поверсі. У приміщенні було сильне задимлення, тож усіх людей звідти евакуювали.

      Пожежники досі ліквідовують загоряння, тож нікого з працівників Мінфіну усередину не пускають.

      Ззовні задимлення не видно.


      У будівлі Мінфіну сталася пожежа


      Біля Мінфіну чекають працівники відомства


      У Києві в будівлі Мінфіну спалахнула пожежа


      У Мінфіні сталася пожежа


      У столиці в приміщенні Мінфіну сталася пожежа

       

      Теги: Новини Києва Міністерство фінансів України ДСНС Новини України Пожежа
      Джерело: 24 Канал
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