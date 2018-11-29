У будівлі Мінфіну в Києві спалахнула пожежа: фото і відео
Вранці 29 листопада у будівлі Міністерства фінансів України, що на вулиці Межигірській біля метро "Контрактова", сталась пожежа. Співробітників установи евакуювали.
Про це повідомили у прес-службі ДСНС.
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О 7:37 у будівлі Міністерства фінансів спрацювала пожежна сигналізація, на місце виїхало 6 одиниць пожежної техніки. Горять кабелі в шахті ліфта, працівників міністерства евакуювали,
– повідомила прес-секретар ГУ ДСНС у Києві Світлана Водолага.
Пожежа трапилася на 7 поверсі. У приміщенні було сильне задимлення, тож усіх людей звідти евакуювали.
Пожежники досі ліквідовують загоряння, тож нікого з працівників Мінфіну усередину не пускають.
Ззовні задимлення не видно.
У будівлі Мінфіну сталася пожежа
Біля Мінфіну чекають працівники відомства
У Києві в будівлі Мінфіну спалахнула пожежа
У Мінфіні сталася пожежа
У столиці в приміщенні Мінфіну сталася пожежа