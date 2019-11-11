У будівлі одеської поліції обвалилася стеля, є постраждалі­ – фото

Уранці 11 листопада в приміщенні Головного управління одеської Нацполіції частина стелі впала прямо на сходи. Постраждали двоє поліцейських, які саме підіймалися сходами вгору.

Стеля обвалилася у приміщенні Головного управління поліції на вулиці Єврейській. Про інцидент повідомляє видання Думская.

Читайте також: Внаслідок ДТП на Київщині загинуло 4 людей, з них 2 дітей



У приміщенні поліції в Одесі обвалилася стеля / dumskaya.net

Зазначено, що будівлю Головного управління, у якій стався обвал, капітально не ремонтували протягом 15 років.

Обидва постраждалих працюють у карному розшуку поліції. В одного з травмованих переламані обидві ноги і численні рани. Частина будівлі знеструмлена.