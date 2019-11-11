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      У будівлі одеської поліції обвалилася стеля, є постраждалі­ – фото

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      В приміщенні поліції в Одесі обвалилася стеля
      В приміщенні поліції в Одесі обвалилася стеля / dumskaya.net

      Уранці 11 листопада в приміщенні Головного управління одеської Нацполіції частина стелі впала прямо на сходи. Постраждали двоє поліцейських, які саме підіймалися сходами вгору.

      Стеля обвалилася у приміщенні Головного управління поліції на вулиці Єврейській. Про інцидент повідомляє видання Думская

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      У приміщенні поліції в Одесі обвалилася стеля / dumskaya.net

      Зазначено, що будівлю Головного управління, у якій стався обвал, капітально не ремонтували протягом 15 років. 

      Обидва постраждалих працюють у карному розшуку поліції. В одного з травмованих переламані обидві ноги і численні рани. Частина будівлі знеструмлена.

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      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Жертви Аварії та ДТП Новини Одеси
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