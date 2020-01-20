22:13
20 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Історична правда Путіна. Не "Вечірній Ургант", а "Вечірній Кіріл"
      Вєсті Кремля
      21:39, сьогодні
      Вєсті.UA: Релігійна община Тимошенко. Новий метод спілкування Киви
      Вєсті.UA
      19:36, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК

      У будівлі ЦВК у Києві знайшли застреленим співробітника УДО: що відомо

      2241 Читать новость на русском
      У будівлі ЦВК знайшли мертвого чоловіка / kiev.informator

      У приміщенні Центральної виборчої комісії, що на Печерську в Києві, знайшли застреленим молодого хлопця. Ймовірно, чоловік був співробітником Управління державної охорони та покінчив життя самогубством.

      Відомо, що він загинув внаслідок вогнепального поранення, повідомляє "Інформатор".

      Читайте також: Приїхала на співбесіду: 37-річний чоловік зґвалтував і намагався вбити дівчину

      Увечері, 20 січня в центрі Києва пролунав звук пострілу у будівлі Центральної виборчої комісії, що на бульварі Лесі Українки. 

      Про інцидент стало відомо приблизно о 18:30.  На місце події одразу приїхала патрульна поліція та слідчі.

      Працівник УДО вистрілив собі в голову з табельної зброї, а саме з пістолета Макарова. Від отриманого поранення військовий загинув на місці, 
      – повідомили у фейсбуці ДБР.

      Особу загиблого правоохоронці встановили, однак не повідомляють, хто він. Зазначається, що чоловікові було приблизно 20-25 років. А вдягнений він був у камуфляжну форму.

      У ДБР також додали, що розпочали розслідування ймовірного самогубства. "Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, розслідують можливе самогубство, скоєне працівником УДО у приміщенні ЦВК", – йдеться в повідомленні.

      Згодом трагічний випадок підтвердили й в Управлінні державної охорони. Зазначивши, що співробітнику управління було 24 роки, і він вистрелив собі у голову з табельної вогнепальної зброї.
      "Попередня версія трагедії – самогубство, причини якого та інші обставини події наразі з'ясовують ДБР та Нацполіція", – зазначили в УДО.

      Ситуація поблизу будівлі ЦВК у Києві, де знайшли тіло чоловіка: відео

      Як варити рис: рецепт правильного приготування
      сьогодні
      19354
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини Києва Самогубство Державне бюро розслідувань Поліція ЦВК
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 22:00 Никакого транзита власти в России нет
      Андрій Ілларіонов 30
      сьогодні , 19:15 Реформа середньої освіти в Україні 2020: все, що треба знати про новий закон
      Ростислав Струтинський 9769
      сьогодні , 17:12 Види камінів для дому: огляд сучасних елементів інтер’єру
      1052
      сьогодні , 14:00 Як підготуватись до відпустки в екзотичній країні
      491
      сьогодні , 19:00 Экономические прогнозы для России: почему позитива мало
      Злой Одессит 490
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук