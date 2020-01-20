У будівлі ЦВК у Києві знайшли застреленим співробітника УДО: що відомо

У приміщенні Центральної виборчої комісії, що на Печерську в Києві, знайшли застреленим молодого хлопця. Ймовірно, чоловік був співробітником Управління державної охорони та покінчив життя самогубством.

Відомо, що він загинув внаслідок вогнепального поранення, повідомляє "Інформатор".

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Увечері, 20 січня в центрі Києва пролунав звук пострілу у будівлі Центральної виборчої комісії, що на бульварі Лесі Українки.

Про інцидент стало відомо приблизно о 18:30. На місце події одразу приїхала патрульна поліція та слідчі.

Працівник УДО вистрілив собі в голову з табельної зброї, а саме з пістолета Макарова. Від отриманого поранення військовий загинув на місці,

– повідомили у фейсбуці ДБР.

Особу загиблого правоохоронці встановили, однак не повідомляють, хто він. Зазначається, що чоловікові було приблизно 20-25 років. А вдягнений він був у камуфляжну форму.

У ДБР також додали, що розпочали розслідування ймовірного самогубства. "Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, розслідують можливе самогубство, скоєне працівником УДО у приміщенні ЦВК", – йдеться в повідомленні.

Згодом трагічний випадок підтвердили й в Управлінні державної охорони. Зазначивши, що співробітнику управління було 24 роки, і він вистрелив собі у голову з табельної вогнепальної зброї.

"Попередня версія трагедії – самогубство, причини якого та інші обставини події наразі з'ясовують ДБР та Нацполіція", – зазначили в УДО.

Ситуація поблизу будівлі ЦВК у Києві, де знайшли тіло чоловіка: відео