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      У будівництві ЖК головне – створити комфортні умови для мешканців, – Андрій Вавриш

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      Андрій Вавриш / saga-development.com.ua

      Головне завдання при будівництві нових міських кварталів – зробити їх комфортними для мешканців та забезпечити всією необхідною інфраструктурою.

      Адже навіть збільшення населення столиці не вимагає будівництва багатоповерхівок. Про це в інтерв'ю журналу "Час перших" заявив український девелопер та власник компанії SAGA Development Андрій Вавриш.

      "Щоб визначити співвідношення площі забудови до загальної площі території, використовується показник FAR. Наприклад, Барселона – місто з найвищим FAR – 6. Це означає, що на 1 кв. м. міської території припадає 6 кв. м забудови. При цьому Барселона обмежена по висоті, досить щільна, але комфортна. Отже, логіка будувати вище, щоб мати більше метрів, є некоректною", – підкреслив девелопер.

      Він зазначив, що периметральна забудова Барселони - один із найпрогресивніших способів забудови в Західній Європі. За цим самим принципом забудований і столичний Поділ - це склалося не завдяки генеральному плану, а історично, бо периметральна забудова є природним шляхом розвитку міста. Сучасний приклад такої забудови – реновація промислової зони на Рибальському півострові у житловий район RYBALSKY. Це один із найщільніших об’єктів у Києві, але цієї щільності досягнуто не виходячи за межі умовних 10-ти поверхів і з забезпеченням балансу різних функцій.

      "Будь-який мешканець міста користується трьома видами інфраструктури: унікальною, епізодичною та постійною. Унікальна – це будинок культури чи Контрактова площа, РАГС, концертна зала. Така інфраструктура при забудові Рибальського не передбачена. Але серед комерційної нерухомості, що є в кварталі, вже працює картинна галерея", – розповів девелопер.

      Другий вид інфраструктури, пояснив Андрій Вавриш, епізодичний, тобто той, який потрібен мешканцям час від часу. До нього входять клініки, перукарні, стоматології.

      "Деякі з них вже придбали або орендують нерухомість у RYBALSKY. Кількість послуг збільшуватиметься швидше, коли ми запустимо об’єкти та заселяться мешканці.

      Постійна інфраструктура – магазини, ресторани, школи і дитячий садочок. Школу й садочок ми передбачили у необхідному для комплексу обсязі: 130 місць для дітей у садочку та 280 – для учнів школи", – зазначив девелопер.

      Андрій Вавриш також додав, що загальні інвестиції в будівництво RYBALSKY до 2020 року складуть 4,5 млрд грн.

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      Теги: Новини України Новини нерухомості Інвестиції
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