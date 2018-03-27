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У "Буковелі" провели Чемпіонат України з могулу

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В "Буковелі" провели Чемпіонат України з могулу. Це стрімкий спуск на лижах з виконанням акробатичних трюків.

У змаганні взяли участь більше півсотні спортсменів.

"Це дуже цікаво, можливо комусь це страшно, але поки не спробують. Воно затягує, хочеться швидше, швидше, краще. Це спортивний азарт", – поділився чемпіон України з могулу Олег Масира.

Для змагань у "Буковелі" з понад десяти тисяч кубометрів снігу побудували спеціальну трасу, що відповідає усім міжнародним стандартам.

"На цій трасі зараз повністю тренується збірна України з могулу. Ми готуємося до всіх міжнародних змагань виключно на цій трасі. В Україні аналогів немає", – розповів старший тренер збірної України з могулу Сергій Чміль.

"Змагання проведені на європейському рівні. Я дуже задоволена, що в Україні могул починає відроджуватися", – сказала учасниця Олімпійських Ігор 2018 Тетяна Петрова.

Чемпіонат з могулу на прикарпатському курорті проходять другий рік поспіль.

"Враховуючи, що на "Буковелі" є державний Центр олімпійської підготовки, який було створено півроку назад, то, відповідно, будь-який вид спорту, в тому числі й могул, буде проводитись на "Буковелі", – сказав почесний директор ТК "Буковель" Олександр Шевченко.

"Завдяки Центру олімпійської підготовки ми зможемо забезпечити повністю підготовку спортсменів, забезпечення фінансами навчально-тренувальні збори, а також участь у змаганнях, екіпірування", – розповів державний тренер Національної збірної України з фрістайлу Юлія Фоміних.

За підсумками Чемпіонату з могулу сформують збірну команду України.

Теги: Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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