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У Буковелі пройшов юнацький чемпіонат області з баскетболу

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У змаганнях взяли участь 10 команд з різних міст Прикарпаття. Аби перемогти хлопці та дівчата наполегливо тренувалися упродовж цілого року.

Найкращі гравці та переможці чемпіонату отримали цінні подарунки.

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Один з учасників чемпіонату Владислав Матвєєв зазначив, що потрібно займатися будь-яким спортом, адже головне – досягнути в ньому успіхів.

Я граю лише 4 роки, але баскетбол мені подобається. Я почала ходити на баскетбол після поради вчительки, 
– сказала учасниця чемпіонату Вікторія Душенко.


У Буковелі пройшов юнацький чемпіонат області з баскетболу

Діти були у захваті від можливості пограти на відкритому повітрі, адже майданчики у Буковелі суттєво відрізняються від звичайних спортзалів.

Хотілося б, щоб по максимуму у кожному селі, місті було побільше таких майданчиків, де діти могли би займатись, працювати,
– прокоментував тренер з баскетболу з Коломиї Роман Стефанюк.

Чемпіонат з баскетболу у Буковелі організували за підтримки Благодійного фонду Олександра Шевченка "Новий Івано-Франківськ". Фонд допомагає розвивати ініціативи, що популяризують заняття спортом серед молоді.

Підтримується здоровий спосіб життя, а також розвивається баскетбол. Тут створені всі умови для успішного проведення як змагань, так і навчально-тренувальних зборів. І збірна України тут веде підготовку до чемпіонату Європи по баскетболу,
– додав голова Івано-Франківської обласної федерації баскетболу Юрій Процюк.

Наступного сезону вони представлятимуть область вже на всеукраїнських змаганнях.

Теги: Новини спорту Баскетбол Новини Івано-Франківська
Джерело: 24 Канал
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