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У Буковелі жорстоко побили сина депутата: фото

19:45, сьогодні 5788 Читать новость на русском
У Буковелі жорстоко побили сина депутата
У Буковелі жорстоко побили сина депутата / Фото з соцмереж

На території туристичного комплексу "Буковель" (Івано-Франківська область) напали на сина депутата Чернігівської обласної ради Володимира Селянського Олександра.

Про це депутат написав у Facebook.

Інцидент стався 3 лютого. Хлопця сильно побили – у нього поріз за вухом, зламаний ніс, підозра на тріщину щелепи, забій потилиці і забої під оком.

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За словами депутата, його син був у місцевому клубі "Бука" разом зі своєю дівчиною та друзями.

"Біля бару почалась бійка. Хто із ким бився – невідомо. Саша побачив, покликав охорону, щоб розігнала молодиків, допомагав рознімати сам. Учасників бійки охорона вивела на вулицю. Саша лишився у клубі. Згодом Саша вийшов до рецепшена, бо його знайомих не впускали всередину. Він запитав у охорони, чи можуть ті зайти. Охорона відреагувала миттєво – один із секьюріті вдарив Сашу кулаком в лице, потім взяли за голову і вдарили коліном прямо в ніс. Після цього мій син упав на якусь полицю і втратив свідомість, потім Сашу били ногами", – написав Селянський-старший.

Однак, на наступний день охорону в клубі поміняли, і впізнати нападників не вдалося.

Теги: Новини України Кримінальні новини Івано-Франківськ
Джерело: 24 Канал
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