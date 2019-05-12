В африканській країні Буркіна-Фасо група невідомих озброєних людей вдерлися до католицької церкви та почали розстрілювати людей. За попередньою інформацією загинули шестеро людей, один з них був священиком храму.

Як повідомили в AFP, напад стався орієнтовно о 12:00, у селі Дабл, що розташоване у Північно-центральній частині Буркіна-Фасо.

Читайте також: У Пакистані група озброєних бойовиків напала на п’ятизірковий готель: що відомо

У цей час у церкві якраз було чимало людей. Як пишуть місцеві ЗМІ, група озброєних людей складалася з 20-30 чоловіків. Вони увірвалися у церкву та відкрили вогонь по парафіянах. Багатьом жертвам вдалося втекти.



У Буркіна-Фасо невідомі напали на людей у церкві: є загиблі

Один з урядових чиновників країни розповів BBC, що бойовики також підпалили магазини та медичний центр, розташовані поруч з церквою. Наразі жодна терористична організація не взяла на себе відповідальність за теракт. Поліція з'ясовує деталі трагедії.

Нагадаємо, що це вже третій напад на церкви у Буркіна-Фасо за останні п'ять тижнів.