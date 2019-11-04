У бюджеті 2020 року не закладатимуть підвищення податків, – Гончарук

Український уряд ухвалив 3 листопада проєкт бюджету на 2020 рік до другого читання у Раді. У документі мовиться про те, що податки підвищувати не будуть, а натомість планують заробляти гроші до бюджету всередині країни.

"Уперше це бюджет розвитку країни та безпеки людей. Держава має не заважати, а, навпаки, створювати чесні та конкурентні умови для розвитку тих, хто цього прагне та надавати підтримку тим, хто справді цього потребує", – написав Олексій Гончарук у фейсбуці у понеділок, 4 листопада.

До теми: Держбюджет – 2020: Кабмін ухвалив документ з доопрацюваннями до другого читання

Прем'єр наголосив, що до бюджету заклали розвиток важливих для людей соціальних сфер. А особливий акцент зробили на фінансування медицини та екстреної медичної допомоги.

Уряд відходить від загальних тез про турботу до конкретних вимог та соціальних стандартів, які має гарантувати держава своїм громадянам,

– заявив Гончарук.

І додав, що бюджет на 2020 рік – "вперше без підвищення податків та зі скороченням дефіциту, щоб зменшувати борги, які всі мають віддавати".

Кабмін планує заробляти гроші до держбюджету всередині України. А допомогти в цьому мають:

► Приватизація.

► Внутрішні та зовнішні інвестиції.

► Лібералізація ринків.

"У нас будуть кошти, щоб підвищувати соціальні стандарти", – впевнений голова уряду, хоча "справжні зміни ніколи не даються легко".

Основні цифри та інші важливі нюанси бюджету України на 2020 рік – читайте у матеріалі 24 каналу.

Гончарук пообіцяв презентувати головний фінансовий документ України вже у вівторок, 5 листопада, в режимі онлайн.

Нагадаємо: Разумков розповів, коли нардепи ухвалять держбюджет