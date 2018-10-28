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      У бюджетній міні-сукні: Меган Маркл прибула у Нову Зеландію і взяла участь у традиційних обрядах

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      Меган Маркл і принц Гаррі
      Меган Маркл і принц Гаррі / GettyImages

      Принц Гаррі та Меган Маркл продовжують мандрувати країнами Співдружності націй. Королівське подружжя, покинувши Австралію, вже прилетіло у Нову Зеландію.

      Прилетівши в Веллінгтон, Меган Маркл з'явилася у короткому чорному платті від Asos, тренчі у клітку від Karen Wakler і чорних туфлях на підборах від Sarah Flint.

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      До слова, шанувальники королівського подружжя зустрічали їх з радісними плакати, вітаючи герцогиню з майбутнім поповненням.

      "Вагітність тобі пасує", – йдеться на одному з плакатів.

       
      Місцеві жителі зустрічали Меган Макл у Новій Зеландії

      Дивіться відео виходу Меган Маркл:

       

      Після аеропорту принц Гаррі і Меган Маркл вирушили до Будинку уряду, де взяли участь в традиційному привітанні народу Маорі, яке називається хонгі – одночасно двоє людей повинні доторкнутися носами і лобами і заглянути на мить один одному в очі.


      Меган Маркл

      Після чого для королівського подружжя станцювали хаку – древній танець, який раніше використовували з метою залякати ворога, а зараз – обов'язкове офіційне привітання.


      Меган Маркл і принц Гаррі у Новій Зеландії


      Меган Маркл і принц Гаррі у Новій Зеландії


      Меган Маркл і принц Гаррі у Новій Зеландії


      Меган Маркл і принц Гаррі у Новій Зеландії

      Нагадаємо, що принц Гаррі та Меган Маркл відправились у 16-денну міжнародну поїздку до країн Співдружності націй. Герцоги Сассекські візьмуть участь у понад 70 заходах. Напередодні поїздки Букінгемський палац підтвердив чутки про вагітність Меган Маркл та зазначив, що первісток королівського подружжя з'явиться на світ весною 2019 року.

      Теги: LifeStyle Меган Маркл Королівська сім'я Нова Зеландія
      Джерело: 24 Канал
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