У бюджетній міні-сукні: Меган Маркл прибула у Нову Зеландію і взяла участь у традиційних обрядах

Принц Гаррі та Меган Маркл продовжують мандрувати країнами Співдружності націй. Королівське подружжя, покинувши Австралію, вже прилетіло у Нову Зеландію.

Прилетівши в Веллінгтон, Меган Маркл з'явилася у короткому чорному платті від Asos, тренчі у клітку від Karen Wakler і чорних туфлях на підборах від Sarah Flint.

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До слова, шанувальники королівського подружжя зустрічали їх з радісними плакати, вітаючи герцогиню з майбутнім поповненням.

"Вагітність тобі пасує", – йдеться на одному з плакатів.



Місцеві жителі зустрічали Меган Макл у Новій Зеландії

Дивіться відео виходу Меган Маркл:

Після аеропорту принц Гаррі і Меган Маркл вирушили до Будинку уряду, де взяли участь в традиційному привітанні народу Маорі, яке називається хонгі – одночасно двоє людей повинні доторкнутися носами і лобами і заглянути на мить один одному в очі.



Меган Маркл

Після чого для королівського подружжя станцювали хаку – древній танець, який раніше використовували з метою залякати ворога, а зараз – обов'язкове офіційне привітання.



Меган Маркл і принц Гаррі у Новій Зеландії



Меган Маркл і принц Гаррі у Новій Зеландії



Меган Маркл і принц Гаррі у Новій Зеландії



Меган Маркл і принц Гаррі у Новій Зеландії

Нагадаємо, що принц Гаррі та Меган Маркл відправились у 16-денну міжнародну поїздку до країн Співдружності націй. Герцоги Сассекські візьмуть участь у понад 70 заходах. Напередодні поїздки Букінгемський палац підтвердив чутки про вагітність Меган Маркл та зазначив, що первісток королівського подружжя з'явиться на світ весною 2019 року.