У Польщі автобус з українцями, які поверталися з Чехії потрапив у жахливу ДТП: фото (Виправлено)

У Польщі автобус, в якому їхали українці, що поверталися з Праги, потрапив у дорожньо-транспортну пригоду, постраждалих немає.

Про це повідомляє видання Dziennik Zachodni.

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За інформацією видання, аварія сталася через те, що видимість на автостраді ускладнював туман і водій вдарився в один з причепів трактора, що перевозив циркових тварин.

Зазначимо, раніше сайт "24" з посиланням на dtp.kiev.ua у Facebook повідомляв, що в Чехії в ДТП постраждали 8 осіб, проте їм не знадобилася госпіталізація. Більшість потерпілих отримали забої, садини та інші неважкі травми.

"Жесть на трасі: Пункт призначення з українським автобусом в Чехії, в 100 км від кордону. На трасі перекинувся причіп трактора. Колісна вісь полетіла в лобове скло автобуса зі співвітчизниками", – йдеться у публікації.



У Польщі автобус з українцями потрапив у моторошну ДТП



Автобус з українцями потрапив в аварію у Польщі



У Польщі автобус з українцями потрапив у ДТП



Українці потрапили в аварію у Польщі